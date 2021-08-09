У кофейни во Львове вместо коврика постелили бумагу с изображением флага ДНР

Владельцы кофейни «Кофе милитари» во Львове вместо коврика постелили бумагу с изображением флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Останній блокпост», который опубликовал фото ларька.

«Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению», — сказано в публикации. Известно, что заведение принадлежит двум ветеранам антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

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Ежемесячно они переводят подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) десять процентов от прибыли. На странице кафе в Instagram отметили, что открытие заведения состоялось 8 августа.

В апреле сообщалось, что на позициях ВСУ в Донбассе появился флаг времен нацистской Германии. «Украинские вояки ненавидят свой государственный флаг, но очень уважают Третий рейх, поэтому повесили флаг вермахта над своими позициями в пригороде Донецка», — сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сине-желтый стяг сегодня является символом сопротивления и борьбы за жизнь для Донбасса и Крыма, поэтому в День государственного флага важно быть с теми, кто обеспечивает гражданам свободную жизнь.