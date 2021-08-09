Резиденцию Лукашенко пометили на Google Maps как «Поместье диктатора»

На официальную резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске добавили новую пометку на Google Maps — Дворец Независимости назвали «Поместьем диктатора». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На новую пометку на резиденции обратили в день «Большого разговора с президентом» — традиционной встречи Лукашенко с журналистами и представителями общественности.

В ходе пресс-конференции Лукашенко также заявил, что выборы главы государства в 2020 году прошли в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни. По словам политика, часть кандидатов на президентский пост изначально готовились «долбить власть» вместо того, чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Оппозиция сочла их итоги сфальсифицированными, власти ответили применением силы. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки.

Большинство лидеров протеста вскоре бежали за границу, оставшиеся были арестованы и обвинены в попытке государственного переворота. Лукашенко счел антиправительственные выступления вмешательством со стороны западных стран. Евросоюз, США и Великобритания ответили персональными и экономическими санкциями.