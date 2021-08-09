Политолог перечислил трех возможных преемников Лукашенко на посту президента

Политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о скором уходе с поста главы государства. Как отметил Болкунец, Лукашенко уже не в первый раз обещает уйти в отставку, но каждый раз остается на своем посту. Если глава государства все же решится на это, то придумает для себя новую, еще более высокую должность, а преемником на посту президента на могут стать его сын, экс-глава администрации или министр иностранных дел, перечисляет политолог.

Александр Лукашенко ранее заявил о своем скором уходе с поста президента. Об этом он сообщил в понедельник, 9 августа, в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. В то же время Лукашенко призвал не гадать, когда именно он покинет свой пост. «Очень скоро», — заверил он.

Лукашенко не устал и не уходит

О том, что президент Белоруссии не собирается никуда уходить, по мнению Болкунца, говорит, прежде всего, фальсификация выборов, произошедшая в прошлом году. Политолог подчеркивает: народ страны не признал его тогда, не признает сейчас, но глава государства по-прежнему стремится остаться у власти.

«Лукашенко уже многие годы говорит, что собрался куда-то уходить, что устал, что наелся власти, наелся президентства. Но все же уходить никуда не собирается, и подтверждение тому — прошлогодние выборы, где он назвал себя победителем, несмотря на то, что народ с ним резко не согласился, — напомнил Болкунец. — В силу этого, очевидно, что Лукашенко будет искать для себя обходные пути. Станет, например, главой Всебелорусского народного собрания или придумает какую-нибудь другую должность. Добровольно, в любом случае, не уйдет».

Если предположить, что Лукашенко все же покинет пост президента и перейдет на некий другой, более высокий уровень, политолог считает, что на должность главы государства станут претендовать люди из ближайшего окружения нынешнего лидера. При этом результаты выборов, по его мнению, будут продиктованы личными симпатиями Лукашенко.

«Все будет зависеть от того, кого он выберет своим преемником. В любом случае, надо понимать, что в результаты выборов никто не поверит, — считает Болкунец. — Может, новым президентом станет сын Лукашенко, Виктор, может, [бывшая глава администрации президента] Наталья Кочанова, которая дежурит возле постели главы государства с утра и, наверное, до самого вечера. А, может, и министр иностранных дел Владимир Макей, который смотрит Лукашенко в рот и бегал с горшком за его сыном, когда тот был маленьким. Такой придворный человек, ухаживающий за семьей».

По мнению политолога, может случиться чудо и выборы президента окажутся честными. В таком случае появится несколько кандидатов, имеющих политический потенциал и уже участвовавших в выборах. Это экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сохраняющая определенные симпатии, руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, и сидящий в исправительной колонии банкир Виктор Бабарико, который, как считает Болкунец, имеет много шансов на большое политическое будущее в случае свержения Лукашенко. Также политолог заметил, что определенные перспективы имеет бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, хотя пока он себя никак не проявил.

Ранее в своем выступлении Лукашенко заявил, что, по его мнению, выборы главы государства в 2020 году прошли в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни. Он отметил, что часть кандидатов на президентский пост изначально готовилась «долбить власть», вместо того чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.