Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива

Россия нацелена на содействие в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где активизировалась деятельность пиратов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников», — оценил ситуацию в регионе политик.

Ранее Путин рассказал о позиции Москвы по международному праву и заявил, что российская сторона всегда выступала за соблюдение этих норм. Он заключил, что нормы ООН нужно соблюдать в том числе в экономической деятельности на водной части планеты, в рамках защиты морской среды и использования природных ресурсов.