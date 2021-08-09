Путин призвал объединиться для борьбы с пиратством

Президент России Владимир Путин призвал страны объединиться для борьбы с морским пиратством. Его слова прозвучали на конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

В этой связи он рассказал о позиции России по международному праву и заявил, что Москва всегда выступала за соблюдение этих норм. Путин добавил, что нормы ООН нужно соблюдать в том числе в экономической деятельности на водной части планеты, в рамках защиты морской среды и использования природных ресурсов.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН: таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога», — отметил политик.