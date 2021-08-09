Лукашенко заявил о переходе журналистики в Белоруссии на новый уровень

Журналистская деятельность в условиях острого политического кризиса в Белоруссии перешла на новый, более качественный, уровень. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в разговоре с работниками СМИ.

По его мнению, многие работники СМИ подверглись сильному давлению со стороны западных стран, особенно после событий в августе 2020-го года и введения европейскими странами санкций в отношении страны в июне 2021 года. Политик добавил, что журналисты смогли побороть «белый шум» и защитили национальные интересы родины.

«Слово может внести раздор в общество, разрушить мир в стране, а может объединить народ в борьбе за национальные ценности, прежде всего за сохранение этих ценностей, независимости и суверенитета», — отметил Лукашенко.

13 июля Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы против действующих в республике прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). По его мнению, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.

В Белоруссии год назад состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз победил Лукашенко. После этого в стране несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием его отставки и проведения новых выборов. В результате преследованиям и арестам со стороны белорусских властей подверглись сотрудники СМИ.

В феврале две журналистки телеканала «Белсат» были отправлены в колонию за стрим с одной из акций. В конце июля суд в Гомеле признал канал экстремистским. В мае в Белоруссии по требованию Генпрокуратуры был заблокирован портал Tut.by, в июле — издание «Наша Нiва». У журналистов нескольких региональных СМИ прошли обыски. Генпрокурор заявил, что против 50 интернет-ресурсов поданы иски за распространение экстремизма и подрыв общественно-политического порядка.

