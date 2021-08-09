Женщина показала быстрый способ очистить душевую кабину

Блогерша показала быстрый и эффективный способ очистить душевую кабину и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

Эмми Рэйчел (Emmy Rachelle) из Аделаиды смешала средство для мытья посуды и пищевой уксус в пропорции один к одному. Женщина отметила, что не стоит распылять полученный раствор из пульверизатора, так как это «пустая трата времени» из-за остающихся на стенках кабины разводов. Вместо этого она порекомендовала наносить средство с помощью обычной губки.

После распределения раствора по поверхности Рэйчел посоветовала удалить его полотенцем или тряпкой из микрофибры. В конце видео блогерша продемонстрировала чистую душевую кабину без пятен и разводов. «Я нашла лайфхак, который действительно работает», — подписала она пост, набравший к этому моменту 2,1 миллиона просмотров и 112,7 тысячи лайков.

Пользователи сети поблагодарили Рэйчел за совет в комментариях под роликом. «Боже мой, почему я не знал об этом раньше?», «Я в шоке! Никогда бы не додумалась добавить уксус», «Спасибо большое! Это действительно работает!», «У меня никогда не было такой чистой душевой кабины. Я перепробовала кучу дорогостоящих средств, но этот раствор — лучшее, что я использовала!», «Гениально, спасибо!» — писали они.

В июле женщины раскрыли способы очистить стиральную машину. Мать двоих детей объяснила, что на протяжении трех лет раз в месяц чистила свою машину с помощью пищевой соды и специального моющего средства. После того как женщина увидела новый лайфхак по очистке в интернете, она решила его повторить. Блогерша положила в барабан две таблетки для посудомоечной машины и включила стиральную машину на 60 градусов.