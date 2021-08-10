Врач сборной России рассказал о результатах допинг-проб российских олимпийцев

Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский рассказал о результатах допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом директор Центра спортивной медицины ФМБА заявил РИА Новости.

Жолинский отметил, что все взятые у россиян допинг-пробы отрицательные. Врач также добавил, что отбор проб осуществлялся ежедневно и российские атлеты должны были информировать о своем месте нахождения.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о реализации потенциала российской команды на Олимпийских играх в Токио. По его словам, для российских спортсменов Олимпиада сложилась успешно. Поздняков пояснил, что в отдельных видах спорта подтвердились все медальные планы и прогнозы. Более того, глава ОКР отметил, что в некоторых видах спортсмены завоевали больше наград, чем ожидалось.

Российские атлеты завоевали 71 медаль на Играх в Токио. Это лучший результат сборной с 2004 года.

