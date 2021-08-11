Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения с Россией

Баку заявил, что Ереван перебрасывает вооруженные силы в Карабах

Баку обвинил Ереван в нарушении соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое в ноябре прошлого года приняли лидеры России, Азербайджана и Армении. Об этом в среду, 11 августа, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«В последние дни наблюдаются случаи переброски Арменией, грубо нарушающей положения трехстороннего заявления, личного состава вооруженных сил на территории Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации», — заявило Министерство обороны Азербайджана.

Армения устанавливает новые посты «в восточной части административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов» и «целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», утверждают в ведомстве.

Как отметили в Баку, все это происходит на фоне «безответственного и провокационного» приказа нового министра обороны Аршака Карапетяна применять силу, используя все средства.

В сентябре прошлого года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ходе столкновений азербайджанская армия взяла под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых позициях, в регион вошли российские миротворцы.