После дуэли в подмосковном лесу возбудили уголовное дело

В подмосковной Балашихе после устроенной двумя мужчинами дуэли возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Об этом в среду, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

По их данным, после перестрелки двое мужчин поступили в больницу. У 51-летнего пострадавшего — пулевое ранение груди, ему понадобилась срочная операция. Его 22-летний «соперник» получил ранение ноги и паха. Как сообщает издание «Регион-онлайн», дуэль устроили уроженцы Армении и Грузии.

О дуэли в лесополосе в Балашихе сообщалось 10 августа. В службу спасения поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что рядом с его домом двое мужчин выясняют отношения, используя оружие. По его словам, выстрелов было не меньше 10. Также звонивший сообщил, что один из стрелявших лежит на земле и не двигается.

Полицейские выясняют причину конфликта, устанавливают детали случившегося и ведут розыск очевидцев.