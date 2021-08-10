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Двое россиян попали в больницу с огнестрельными ранениями после «дуэли» в лесу

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Фото: Unsplash

В Балашихе двое россиян устроили «дуэль» в лесу, после чего были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В службу спасения поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что рядом с его домом двое мужчин выясняют отношения, используя оружие. По его словам, выстрелов было не меньше 10. Также звонивший сообщил, что один из стрелявших лежит на земле и не двигается.

По словам источника издания, двое мужчин 1977-го и 1999-го годов рождения были госпитализированы с огнестрельными ранениями грудной клетки, ноги и паховой области.

В настоящее время в происходящем разбираются оперативники.

Ранее сообщалось, что в Кочубеевском районе на трассе неизвестные, передвигаясь на автомобиле марки Toyota Land Cruise, выстрелили около шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина. Его госпитализировали с огнестрельным ранением левого предплечья. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

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