Девушка поделилась способом сбросить 20 килограммов за семь месяцев

18-летняя жительница индийского города Агра, штат Уттар-Прадеш, Васундхара Верма (Vasundhara Verma) сбросила 20 килограммов за семь месяцев и поделилась своим способом похудения. Об этом сообщает The Times of India.

Максимальный вес Вермы составлял 75 килограммов и вполне устраивал ее. Индианка не планировала худеть, но ей стало скучно во время карантина, и тогда она решила начать тренироваться. Со временем девушка стала не только выполнять спортивные упражнения, но и правильно питаться: она полностью исключила из рациона сахар и вредную пищу.

На завтрак индианка ест фрукты, вареные яйца, поху — блюдо из рисовых хлопьев с орехами, блины из нутовой муки и также выпивает стакан холодного черного кофе без сахара. На обед и ужин у Вермы веганский индийский пряный суп-пюре из бобовых и салат. При этом она ужинает не позже семи часов. Раз в две недели худеющая позволяет себе пиццу или мороженое.

Девушка тренировалась по часу раз в два дня: она делала берпи, выпады, отжимания, стояла в планке и прыгала. Индианка занималась днем и ничего не ела перед тренировкой.

Тем, кто хочет похудеть, Верма рекомендовала есть медленно, двигаться после каждого приема пищи, ходить по лестнице вместо лифта и добавить овощи и бобовые в ежедневный рацион. «Не думайте, что упражнения проходят впустую. Они работают, но не дают немедленных результатов. Будьте терпеливы, фокусируйтесь не на результате, а на процессе!» — заключила она.

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