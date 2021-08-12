Шойгу прилетел в Китай

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в КНР для наблюдения за российско-китайскими оперативно-стратегическими учениями «Сибу/Взаимодействие — 2021». Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ТАСС.

Ранее Россия и Китай объявили о начале совместных военных маневров на территории Северо-Запада КНР, в Нинся-Хуэйском автономном районе, на фоне напряженной обстановки в Афганистане.

Учения, начавшиеся в понедельник, 9 августа, продлятся до 13 августа. Планируется отработать действия наземных войск и авиации, а также улучшить взаимодействие китайских и российских войск. В честь старта учений был дан воздушный парад, участие в котором приняли новейшие китайские истребители J-20.

Российский министр обороны охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Афганистане. По его словам, сейчас положение дел в стране существенно более сложное, чем было в 1989 году после вывода оттуда советских войск.