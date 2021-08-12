В России предложили заморозить цены на цветы в преддверии 1 сентября

В Ленобласти предложили ежегодно замороживать цены на популярные цветы перед 1 сентября

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ежегодно замораживать цены на цветы с августа до середины сентября перед Днем знаний. Соответствующее обращение уже направили министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает RT.

По мнению Петрова, в России процесс сбора ребенка в школу является затратным, особенно для многодетных семей. Он отметил, что меры поддержки таких семей облегчают жизнь родителям. Однако сейчас пока рано говорить, что подготовка к новому учебному году не требует прикладывать все возможные финансовые ресурсы.

В связи с этим общественный деятель Ленобласти отметил, что нередко продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем в преддверии 1 сентября и неоднократно поднимают цены на популярные «школьные» цветы .

«В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — подчеркивается в обращении к Мантурову.

Петров добавил, что предложенная инициатива «способствует нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей».

Ранее специалисты подсчитали расходы россиян на сбор детей в школу. Отмечается, что базовая корзина канцелярских принадлежностей для обучения подорожала на 13 процентов и достигла 12,9 тысячи рублей.