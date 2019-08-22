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Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября

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Цены на цветы в среднем по России могут вырасти примерно на 70 процентов в преддверии 1 сентября, следует из расчетов консалтинговой компании «Логистика. Бизнес. Решения» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам авторов, ожидаемое подорожание связано, в первую очередь, с ростом закупочных цен, которые зависят от спроса у плантаций и цветочного аукциона, а также от стоимости логистических услуг. Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7 процентов по сравнению с сентябрем 2018-го.

«Наценка к стандартной цене может составить до 20 процентов за счёт увеличения спроса и логистических затрат. К этой цене приплюсуем 20 процентов, которые добавят оптовые торговцы, а потом еще от 30 процентов прибавят розничные продавцы. Таким образом получится, что рыночный рост не менее 70 процентов к обычной цене», — приводятся слова главы компании «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеслава Белобжецкого.

Отмечается, что общий объем цветочного рынка России по итогам 2019 года составит 194 миллиона долларов, а рост по сравнению с 2018 годом достигнет 5-10 процентов.

Лидером среди зарубежных поставщиков станут Нидерланды, на которые придется 33 процента закупок. За ними следуют Кения (29 процентов), Эквадор (25 процентов), Колумбия (девять процентов) и Израиль (два процента).

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