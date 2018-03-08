Заключенные вырастили для женщин голландские тюльпаны

Осужденные исправительной колонии №1 в Сыктывкаре вырастили к Международному женскому дню 15 тысяч тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН, передает «Интерфакс».

«После того как когда-то впервые у нас получилось вырастить так называемые тюльпаны-пятиградусники, мы стали наращивать объемы. Конечно, есть нюансы. Например, очень важна температура. Если будет хотя бы на пару градусов больше или меньше, то сам бутон может не появиться», — сказала начальник отдела колонии Игорь Соколов.

Голландские тюльпаны в колонии выращивают уже 11 лет. В теплицах растут такие сорта, как «Примавера», «Барселона», «Матч» и «Мастер». Цветы идут на продажу, часть урожая расходится по учреждениям управления ФСИН.

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