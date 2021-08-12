Модель заплатила 12 тысяч долларов и стала лицом популярного мужского журнала

Американская модель Белла Баез (Bella Baez) отдала 12 тысяч долларов (около 880 тысяч рублей), чтобы стать лицом известного мужского журнала, пишет Daily Mail.

Для достижения своей цели девушка из Калифорнии продала сумки Chanel, которые ей подарил бывший парень. Благодаря вырученной сумме Баез появилась в номере популярного журнала, Maxim New Zealand, в 2020 году.

Американка оказалась не единственной, кто заплатил крупную сумму за публикацию своих снимков. Массажистка из Флориды Джульетта Амелия (Juliet Amelia) в 2018 году заплатила десять тысяч долларов (около 734 тысяч рублей), чтобы стать лицом восьми международных изданиям Playboy, в том числе в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Испании, Дании, Южной Африке, а также Португалии. Сейчас девушка зарабатывает тем, что продает копии этих изданий, а также другие снимки у себя на сайте.

Россиянка Марина Пахомова, также известная как Марина Памо, заплатила около 11 тысяч долларов (807 тысяч рублей), чтобы украсить обложку майского номера журнала Maxim за 2016 год.

Ранее американская кантри-исполнительница и актриса Долли Партон (Dolly Parton) повторила съемку с обложки журнала Playboy 43-летней давности в честь дня рождения мужа. Популярная певица решила воссоздать образ, в котором она позировала для упомянутого издания в 1978 году. Тогда ее запечатлели с пышной прической в черном корсетном боди с декольте, а также с белым бантом на шее и заячьими ушами.