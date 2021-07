75-летняя певица повторила съемку с обложки Playboy 43-летней давности ради мужа

Американская кантри-исполнительница и актриса Долли Партон повторила съемку с обложки журнала Playboy 43-летней давности в честь дня рождения мужа. Об этом она рассказала на видео в своем Instagram-аккаунте.

Популярная певица решила воссоздать образ, в котором она позировала для упомянутого издания в 1978 году. Тогда ее запечатлели с пышной прической в черном корсетном боди с декольте, а также с белым бантом на шее и заячьими ушами. Партон призналась, что ее супруг Карл Дин много лет восхищался этой откровенной съемкой, поэтому она решила сделать ему сюрприз на 79-летие и устроила фотосессию в том же самом наряде.

«Помните, когда-то я сказала, что буду позировать для журнала Playboy в возрасте 75 лет? Сейчас мне 75, журнал закрылся, но моему мужу всегда нравилась оригинальная обложка с моим участием, так что я решила его осчастливить», — сказала звезда на кадрах ролика.

Поклонники восхитились внешним видом Партон и оценили ее идею в комментариях. «Это сделало мои неделю, месяц, год. Легендарно», «Ты просто сокровище», «Супружество мечты!», «Ты безумно крутая! И выглядишь просто потрясающе», «Хочу быть такой же крутой, как ты, когда я вырасту», «Ты невероятная! Вам с мужем очень повезло друг с другом», — писали они.

В декабре 2020 года американская певица Гвен Стефани повторила свой культовый наряд из клипа 90-х для нового сольного сингла Let Me Reintroduce Myself. Ее запечатлели в укороченной белой майке с красно-синей окантовкой в зоне декольте, синих брюках с полоской и черным ремнем и белых туфлях на каблуках.