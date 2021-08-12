В России зафиксировали «свадебный бум»

В России число браков увеличилось на 40 процентов в 2021 году

За первые полгода 2021 года в России наступил «свадебный бум». Граждане на 40 процентов чаще стали заключать браки, чем в аналогичный период в минувшем году, пишут «Известия» со ссылкой на Минюст.

Отмечается, что в первые шесть месяцев 2021 года в России зафиксировали рост числа браков. За этот период состоялось на 40 процентов свадеб больше, чем за аналогичный период в 2020 году. В первом полугодии 2021-го брак зарегистрировала 367 661 пара, в то время как в январе–июне 2020-го — всего 221 153 пара.

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Наибольшее число браков зарегистрировали в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), в Краснодарском крае (16 891) и в Свердловской области (11 671). Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что эта тенденция связана с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом. Эти меры были особенно жесткими в первом полугодии 2020 года, поэтому сейчас наблюдается отложенный спрос на бракосочетания.

«Многие граждане предпочли перенести бракосочетание, поскольку во время локдауна нельзя было не только устроить торжественную церемонию, но и позвать гостей в ресторан», — подчеркнул Щербаков.

Ранее россияне озвучили допустимый бюджет свадьбы. Большинство граждан готовы потратить на этот праздник не более 200 тысяч рублей. Больше четверти россиян (26 процентов) допускают оформление кредита для проведения свадьбы.