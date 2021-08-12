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Журналист указала на самую ценную часть расследования о ЧВК Вагнера в Ливии

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Кадр: bbc.com
Журналист Виграйзер заявила, что статья «Би-би-си» не содержит сенсации как таковой

Самая ценная часть расследования «Би-би-си» о деятельности организации, известной как ЧВК Вагнера, в Ливии — это 10-страничный документ с перечнем вооружений, запрошенных наемниками. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила автор специального расследования «Сноба» про наемные армии Александра Виграйзер.

В то же время журналист указала на то, что авторы статьи не опубликовали полный список военной техники и оружия. По ее словам, одного списка вооружений недостаточно, чтобы прийти к выводу о том, кто именно выступает поставщиком: контрагенты организации на месте, российские ли власти или третьи лица, связанные с черным рынком оружия. «Утверждать однозначно, что российские власти снабжают группу, известную как ЧВК Вагнера, в Ливии вооружениями невозможно, доказательств тому нет», — подчеркнула Виграйзер.

Еще одна ценная находка корреспондентов «Би-би-си» — это карта минных полей. По словам Виграйзер, в первую очередь эти данные интересны военным и тем, кто занимается разминированием в Ливии, нежели широкой общественности. В остальном же статья преимущественно представляет собой пересказ давно известных фактов, и как таковой сенсации она не содержит. «Становится ли благодаря расследованию "Би-би-си" более ясной и более полной картина российского неформального присутствия в ливийском конфликте? Увы, не становится», — подчеркнула журналист.

11 августа «Би-би-си» опубликовал материал, в котором утверждалось о наличии возможных доказательств работы ЧВК Вагнера в Ливии. В частности, в распоряжении издания попал планшет, который мог принадлежать одному из отступавших бойцов: на устройстве хранились карты боевых действий и минных полей. Журналисты также получили 10-страничный документ с перечнем запрашиваемого наемниками оружия и оборудования.

Россию неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии. Российская сторона отрицает эти обвинения.

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