Во Владивостоке откроется посвященная окончанию Второй мировой войны выставка

Во Владивостоке откроется масштабная выставка «Мирный Тихий», посвященная окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает ДВ-РОСС.

Экспозиция станет доступна 13 августа в 17:00 в залах Приморского отделения Союза художников России и 16 августа в 16:00 в галерее Централь. Она будет включать в себя около 100 работ художников Дальневосточного региона. Среди них также окажется 12 бюстов летчиков ленд-лиза. Выставка будет работать до 10 сентября.

Экспозиция анализирует последние 76 лет после войны и предлагает взглянуть на них как на большой пласт истории, в котором родилось не одно новое поколение. Из сознания этих людей медленно уходит боль, связанная с военными временами, но им необходимо сохранить память об этом периоде, говорится в описании проекта. Чтобы рассказать об ужасах войны и стремлении человека к понятному и выстроенному быту, художники обращаются к разным жанрам: портретам, поднимающим тему личного переживания трагедии, пейзажам и сценам военной жизни.