Xiaomi извинилась перед своими пользователями

Xiaomi принесла извинения своим пользователям из-за проблем со смартфонами. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Извинения прозвучали в ходе пресс-конференции, на которой выступил генеральный менеджер Xiaomi MIUI Experience Джин Фан (Jin Fan). По его словам, компания виновата перед потребителями, так как выпущенная ранее версия системной оболочки MIUI 12 для смартфонов имела большое количество багов и не была до конца оптимизирована.

В этой связи Фан заявил, что Xiaomi отказывается от раннего выхода MIUI 13, так как намерена полностью перепроверить систему перед релизом. Топ-менеджер корпорации также подчеркнул, что специалисты компании зафиксировали все основные проблемы MIUI 12 и выпустили обновление MIUI 12.5, в котором были исправлены главные недостатки оболочки.

По данным Xiaomi, в актуальной MIUI 12.5 было исправлено 160 общих проблем системы и 224 проблемы, связанные со встроенными приложениями и сервисами. Первая партия смартфонов, которые получат MIUI 12.5, включает в себя 12 моделей. Например, недавно представленный аппарат Xiaomi Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 10 и другие девайсы.

Последний раз Xiaomi приносила извинения перед фанатами бренда в феврале 2020 года. Тогда в компании прокомментировали срыв выхода обновлений Android, объяснив проблемы распространением новой коронавирусной инфекции.