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Китайские пользователи написали более 17 миллионов доносов за месяц

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Фото: Lucas Schifres / Getty Images
В Китае рассмотрели около 17 миллионов жалоб интернет-пользователей на незаконный контент

Власти Китая за месяц приняли к рассмотрению около 17 миллионов жалоб пользователей на незаконную информацию в интернете. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Государственную канцелярию интернет-информации КНР.

По данным ведомства, китайские граждане на 15 процентов чаще стали писать доносы на противоправный контент. 1,5 миллиона сообщений с просьбой о блокировке пришли интернет-регуляторам центральных и местных уровней напрямую. Остальные жалобы были поданы через Weibo, Baidu и иные китайские веб-сайты.

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Специально для неравнодушных пользователей правительство Китая создало горячую линию. Каждый житель республики может позвонить на нее и заявить о правонарушении.

В марте в Госдуме сравнили пути России и Китая в регулировании интернета. По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, Россия в сфере информационной политики и регулировании интернета идет по пути, отличному от Китая. Он пояснил, что Пекин блокирует целый ряд сайтов еще до того, как к ним получат доступ пользователи. «Весь трафик, весь сигнал интернета, сначала проходит жесткую премодерацию», — подчеркнул депутат.

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