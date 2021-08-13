Украинский журналист Гордон обругал Порошенко и назвал его мародером

Украинский журналист Дмитрий Гордон резко раскритиковал бывшего президента Петра Порошенко и заявил о его причастности к разграблению украинской армии. Своими мыслями он поделился в прямом эфире передачи телеканала «НАШ», запись доступна на Youtube.

По словам журналиста, бывший украинский лидер, несмотря на активные военные действия на востоке страны, заключал крайне невыгодные сделки по оборонным заказам, чтобы впоследствии присвоить огромные суммы денег. «Ты им 100 раз рассказываешь, что он со своими подчиненными раскрадывали армию украинскую, что они негодяи. Хоть ты тресни вообще», — обругал Порошенко Гордон и назвал экс-президента и его соратников мародерами.

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Журналист добавил, что в ближайшем будущем будут обнародованы доказательства причастности Порошенко к отмыванию денег в оборонной сфере. Также он отметил, что не понимает тех, кто положительно относится к бывшему президенту, однако указал на необходимость уважать разные мнения украинцев.

Ранее Гордон утверждал, что Порошенко «вступил в преступный сговор с президентом России Владимиром Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь» в 2014 году. После этого Порошенко подал против журналиста иск о клевете в Шевченковский районный суд Киева.

В ответ Гордон заявил, что его помощники послушали 35 часов записи переговоров тогдашнего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, где «многократно звучит Порошенко». Он заявил, что записи доказывают прямую связь Порошенко с Россией, и вскоре его настигнет наказание за позор Украины.