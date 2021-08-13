В Госдуме высказались о наказании за провоз газовых баллонов в транспорте

Необходимо исключить возможность провоза взрывоопасных веществ в общественном транспорте. Причем, административная, а затем и уголовная ответственность должны ложиться не только на перевозчика, но и на пассажира. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутат заметил, что разработать верный подход к ужесточению правил провоза баллонов может оказаться довольно непросто, ведь для многих граждан, особенно для жителей отдаленных поселений, газ является серьезным источником повышения качества жизни. Тем не менее, безопасность пассажиров должна быть на первом месте. Выборный уверен: нельзя допустить повторения воронежского происшествия.

Сложное решение

Выборный подчеркнул, что сегодня проработать новый законопроект более чем целесообразно. «Провоз газовых баллонов в транспортных средствах — это большая проблема, — заметил депутат. — Игнорирование этого вопроса привело к большой трагедии и для людей, которые находились в том автобусе, и для транспортной компании, против которой будет возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности. Здесь необходимо законодательное регулирование».

Собеседник «Ленты.ру» привел в пример правила провоза взрывоопасных веществ на борту самолетов — по сути, ситуации здесь довольно похожи, поскольку в общественном транспорте пассажиры так же находятся в условиях замкнутого пространства.

«Ответственность за соблюдение новых правил должна ложиться и на самого человека. На первом этапе — в виде административного наказания. При повторном нарушении, например, в течение одного года, — в виде более серьезной ответственности. Конечно, часть вины лежит и на транспортной компании, допустившей провоз взрывоопасного вещества, но ответственность должны чувствовать и пассажиры. По всей видимости, теперь вместе с экспертным сообществом мы будем прорабатывать меры, которые позволят не допустить таких страшных последствий, как в Воронеже», — рассказал Выборный.

Тем не менее, необходимо помнить, что газовые баллоны являются серьезным, а иногда и единственным возможным источником повышения качества жизни для жителей отдаленных районов, деревень. Депутат подчеркнул, что законопроект нужно будет разработать таким образом, чтобы одновременно не навредить россиянам и повысить безопасность на транспорте.

«Люди гибнут, становятся инвалидами по причине чужой безответственности. Но, конечно, мы должны позаботиться и о тех, кому газ необходим. Важно проработать все так, чтобы услуга приобретения и доставки газа была беспроблемной и доступной. Другими словами, эти вопросы требуют нормативного регулирования», — подчеркнул Выборный.

Он предположил, что для городского транспорта потребуется установка специальных устройств, способных идентифицировать баллоны и подавать сигнал водителю. «Кроме того, важно, чтобы пассажиры чувствовали персональную ответственность, понимали, что за несоблюдение правил их ждет штраф. Проблема в том, что до данного момента никто всерьез не задумывался об этой проблеме, и только воронежская трагедия показала всю ее остроту. Теперь же, в сентябре в Нижнем Новгороде на форуме по антитеррористической и другой безопасности транспортных организаций это станет одним из ключевых вопросов», — пообещал депутат.

Ранее следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. По словам источника «Ленты.ру», взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

Версия теракта не подтверждается — на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.