Осужденному за покупку места главы МВД Дагестана офицеру смягчили срок

Московский городской суд на три месяца смягчил приговор бывшему начальнику оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеду Хизриеву, осужденному на девять лет за покушение на дачу взятки в размере шести миллионов долларов (465 миллионов рублей). Об этом сообщила ТАСС его адвокат Аида Касимова.

По словам защитницы, сроки также были смягчены в апелляции и в отношении других фигурантов дела.

«Мосгорсуд изменил приговор Тверского районного суда Москвы от 10 октября 2020 года и смягчил моему подзащитному наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) до 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 335 миллионов рублей. В остальной части суд оставил приговор без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — рассказала Касимова.

8 октября 2020 года полковник Магомед Хизриев был приговорен к девяти годам колонии. В суде адвокаты Хизриева представили свою версию событий, объяснив, что с Чудопаловым полковник действительно был знаком — Хизриев одолжил ему деньги, но назад их так и не получил. Разговор, записанный сотрудниками ФСБ, где фигурирует эта сумма и грубые высказывания в адрес Чудопалова, касался именно возврата этого долга.