Для полковника запросили девять лет колонии за покупку места главы МВД Дагестана

В Тверском районном суде Москвы в ходе прения сторон прокуратора запросила девять лет колонии для полковника полиции Магомеда Хизриева, которого обвиняют в попытке купить пост главы МВД Дагестана. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, бывший начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Магомед Хизриев планировал заплатить крупную сумму за то, чтобы занять эту должность. Сначала речь шла о шести миллионах долларов (около 467 миллионов рублей), потом цена снизилась до одного миллиона рублей.

Деньги, считают следователи, передавались через посредника — Луизу Мержоеву, а затем оказались у юриста Гора Чудопалова, который решил присвоить их и сдать остальных участников преступной схемы. Для Чудопалова, учитывая его сотрудничество со следствием, было запрошено два года и шесть месяцев заключения, из которых он большую часть уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом.

В суде адвокаты Хизриева представили свою версию событий, объяснив, что с Чудопаловым полковник действительно был знаком — Хизриев одолжил ему миллион рублей, однако деньги обратно так и не получил. Разговор, записанный сотрудниками ФСБ, где фигурирует эта сумма и нелицеприятные высказывания в адрес Чудопалова, касался как раз возврата этого долга.

Защитники также подчеркнули, что занять место главы полиции Дагестана их подзащитный все равно не смог бы. Во-первых, он не был включен в кадровый резерв, во-вторых, не прошел бы медкомиссию — после одного из покушений полковнику поставили титановые импланты в шейные позвонки.