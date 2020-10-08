Офицера посадили за попытку стать главой МВД Дагестана за 465 миллионов рублей

Бывший начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана, полковник Магомед Хизриев приговорен к девяти годам колонии. Об этом в четверг, 8 октября, со ссылкой на Тверской суд Москвы сообщает ТАСС.

Как сообщили в суде, Хизриев признан виновным в покушении на дачу взятки в размере шести миллионов долларов (465 миллионов рублей) и лишен воинского звания. По версии следствия, офицер планировал заплатить крупную сумму за то, чтобы занять пост главы МВД Дагестана.

Деньги, считают следователи, передавались через посредника — Луизу Мержоеву, а затем оказались у юриста Гора Чудопалова, который решил присвоить их и сдать остальных участников преступной схемы. Для Чудопалова, учитывая его сотрудничество со следствием, было запрошено два года и шесть месяцев заключения, из которых он большую часть уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом.

В суде адвокаты Хизриева представили свою версию событий, объяснив, что с Чудопаловым полковник действительно был знаком — Хизриев одолжил ему деньги, но назад их так и не получил. Разговор, записанный сотрудниками ФСБ, где фигурирует эта сумма и грубые высказывания в адрес Чудопалова, касался именно возврата этого долга.

Защитники также подчеркнули, что занять место главы МВД Дагестана их подзащитный все равно не смог бы. Во-первых, он не был включен в кадровый резерв, во-вторых, не прошел бы медкомиссию — после одного из покушений полковнику поставили титановые импланты в шейные позвонки.