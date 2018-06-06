Раскрыты подробности покупки кресла главы МВД Дагестана

В Следственном комитете раскрыли подробности дела о «покупке» поста главы МВД Дагестана за два миллиона долларов. Как говорится на сайте ведомства, вместе с полковником Магомедом Хизриевым задержаны еще пять человек.

Все они подозреваются в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере, а также посредничестве во взяточничестве.

«По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере двух миллионов долларов США. Со слов посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность (...). Общая сумма незаконного вознаграждения составляла шесть миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Однако о планах сообщников узнали сотрудники столичного управления СКР, ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Злоумышленники были доставлены к следователю, по месту их жительства и работы проведены обыски.

О задержании начальника оперативно-разыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомеда Хизриева стало известно 5 июня. По данным «Коммерсанта», Хизриев собирался передать деньги человеку из руководства ГУСБ (Главного управления собственной безопасности), поскольку через эту структуру проходят все кадровые вопросы подобного уровня и согласовываются назначения.

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