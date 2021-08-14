Российский призер Олимпиады завершил карьеру в 24 года

Призер Олимпийских игр по плаванию, россиянин Антон Чупков завершил спортивную карьеру в 24 года. Об этом тренер спортсмена Александр Немтырев сообщил ТАСС.

Специалист заявил, что Олимпиада в Токио стала для Чупкова последним стартом. «На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно», — рассказал он.

Чупков объявил о намерении завершить спортивную карьеру во время Олимпиады в Токио. Тогда он отметил, что это был один из его последних стартов на международном уровне.

Чупков завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом. Он участвовал в этом же виде программы в Играх в Токио и занял четвертое место. Также на счету спортсмена две золотые и две бронзовые награды на чемпионатах мира. Россиянин — мировой рекордсмен на дистанции 200 метров брассом с результатом две минуты 6,12 секунды.