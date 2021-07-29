Россиянин Колесников завоевал бронзу по плаванию на Олимпиаде

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. В финале Колесников проплыл за 47,44 секунды. Об этом сообщает ТАСС.

Победу одержал американец Калеб Дрессел с результатом 47,02 секунды, который установил олимпийский рекорд. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс (47,08).

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Антон Чупков объявил, что в ближайшее время планирует завершить спортивную карьеру. Российский спортсмен рассказал о своем намерении уйти из спорта после того, как он стал четвертым на 200-метровке брассом.

