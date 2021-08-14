На фото Наташи Королевой из Калифорнии нашли Крым

Поклонники российской певицы Наташи Королевой нашли природу Крыма на ее новых фотографиях из американского штата Калифорния. Снимки певица выложила на своей странице в Instagram.

48-летняя исполнительница выложила фотографии в соцсеть с геометкой «Маунтин-Вью (Калифорния)». Если верить этой подписи, то Королева находится в небольшом городе в округе Санта-Клара. Однако поклонники певицы не поверили местоположению артистки, так как распознали место съемки — Белая скала Ак-Кая в Крыму.

Свое удивление они принялись высказывать в комментариях под постом. «Белую скалу ни с чем не спутать», «Какая Калифорния, Крым наш», «Вам не показалось, она в Крыму», — писали они.

Ранее мать певицы Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США, где она живет уже 30 лет. Она заявила, что получает государственные выплаты по старости, учитывая то, что она в этой стране никогда не работала. «Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов (около 43 тысяч российских рублей)».