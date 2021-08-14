Назван полезный для кожи и волос продукт

Доктор медицинских наук и советник по питанию в одной известной американской фармацевтической компании Кристин Гиллеспи рассказала, что груша является полезным продуктом для здоровья кожи, волос и ногтей, сообщает «Российская газета».

Гиллеспи назвала полезные свойства груш: по ее словам, эти фрукты богаты витамином А, а также такими веществами, как зеаксантин и лютеин. Вместе они оказывают благотворное влияние на здоровье кожи и волос.

Согласно информации департамента сельского хозяйства США, в одной крупной груше содержится 58 международных единиц (МЕ) витамина А. В азиатских сортах этого фрукта находится приблизительно 138 микрограммов лютеина, помогающего снизить воздействие ультрафиолета B. Ученые раскрыли это свойство: употребление груш снижает риск получить повреждение кожи от солнца.

При этом исследователи из университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что груши также богаты витамином С, который помогает уменьшать глубину морщин, а также скорее заживлять раны и шрамы. По мнению диетологов, регулярное употребление этих фруктов придает коже гладкость и моложавость.

Ранее диетолог рассказала о пользе яблок и груш при похудении. По словам специалиста, одна груша обеспечивает до 20 процентов суточной нормы клетчатки.