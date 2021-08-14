Названо условие прекращения существования Украины

Украина прекратит существовать как государство, когда окончательно откажется от безъядерного нейтрального статуса. Такое условие в эфире телеканала «Наш» назвала бывший депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, передает РИА Новости.

По мнению политика, желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и тем самым отказаться от своего нейтрального статуса приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».

«Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. <…> Как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования», — сказала Бондаренко.

В 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об отмене ее внеблокового статуса. В законопроект также добавили указание, что Украина придерживается курса на вступление в НАТО. В июле 2021 года на Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО, закрепив эту задачу в новой стратегии внешнеполитической деятельности.

