Польша негативно оценила отзыв поверенного Израиля после закона о евреях

МИД Польши заявил, что примет симметричные меры после отзыва поверенного в делах Израиля

Польша негативно оценила отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы после принятия закона о реституции имущества евреев и заявила, что примет в ответ симметричные политические и дипломатические меры. Об этом говорится в сообщении польского МИД, которое приводит ТАСС.

«МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве иностранных дел добавили, что шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб отношениями между странами.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах еврейского государства в Польше вернуться в страну «для бессрочных консультаций». По его словам, глава дипмиссии был отозван из-за подписания «антисемитского и аморального» закона, ограничивающего права евреев на реституцию отнятого имущества. Он также порекомендовал польскому послу не возвращаться в страну и продолжить отпуск на родине.

