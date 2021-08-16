Подсчитаны траты времени российских автомобилистов на пробки

Почти каждый третий российский автомобилист признался, что проводит в пробках как минимум неделю в год. Бесполезные траты времени из-за простоев на дорогах подсчитали эксперты портала о транспорте «Дром», сообщили РИА Новости.

В опросе, который проводился с 20 по 30 июля, приняли участие 10,3 тысячи жителей из 81 региона страны. По результатам исследования выяснилось, что 28 процентов водителей России проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на заторы посреди магистралей уходит у 25 процентов опрошенных, почти половина россиян (47 процентов) утверждает, что не сталкивается с пробками, рассказала пресс-секретарь компании «Дром» Мария Погребец.

«Рекордсменами по потерянному времени в пробках ожидаемо стали жители Москвы и Московской области. В регионе треть опрошенных ездит без пробок, а количество автолюбителей, ежедневно проводящих рекордные три часа посреди автомобильного затора, здесь самое высокое по стране — более пяти процентов», — сказала Погребец, добавив, что менее остальных от пробок страдают жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края, в указанных регионах 70 процентов автомобилистов не сталкиваются с заторами на дорогах.

При этом каждый четвертый автолюбитель страны ежедневно тратит на пробки около получаса, 20 процентов опрошенных проводят в пробках до полутора часов. Четыре процента автолюбителей каждый день находятся в дороге от полутора до трех часов, два процента респондентов — более трех часов.

По итогам 2020 года самым загруженным по трафику на дорогах стал Московский регион. Поездки по нему в момент пробок занимают у автомобилистов в среднем на 54 процента больше времени, чем при свободном движении, сообщила в январе компания TomTom. При этом пробки в столице сократились за тот же период на пять процентов по сравнению с 2019-м. Самым загруженным месяцем стал декабрь, низким трафиком отличился апрель.