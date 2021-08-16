Мужчина присвоил 945 миллионов рублей и спустил их на сайте для взрослых

Бывший сотрудник некоммерческой организации, аффилированной с Университетом Южной Флориды, признал вину в присвоении 12,86 миллиона долларов (945 миллионов рублей) и растрате этих денег на сайте для взрослых. Об этом сообщает издание Unilad.

59-летний Ральф Паглиси (Ralph Puglisi) работал главным бухгалтером в Университетской ассоциации медицинского обслуживания. В ноябре 2020 года руководство ассоциации заметило подозрительную активность, и через несколько дней сотрудника уволили. Кроме того, по данным следствия, уволили и директора компании по финансированию, который был руководителем Паглиси.

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Из общей суммы, присвоенной главным бухгалтером, по меньшей мере 11,5 миллиона долларов (845,1 миллиона рублей) он спустил на сайт с откровенным контентом, где девушки за деньги знакомятся с мужчинами и отправляют им приватные фотографии и видеоролики. Выяснилось, что американец заходил на сайт 22 тысячи раз. Паглиси часто давал деньги женщине, которая, как установило следствие, является невестой его пасынка.

Следователи предполагают, что Паглиси либо работал с руководством сайта, либо с отдельными женщинами, у которых там был зарегистрирован профиль. Сайт позволяет пользователям вносить средства на счет, а затем дарить их обладательницам профилей на сайте. Получательницы имеют право их обналичить. Предположительно, Паглиси проводил деньги через многих женщин.

Установлено, что он потратил еще 43,6 тысячи долларов (3,2 миллиона рублей) на курортах Disney World, а также осуществил множество других крупных выплат и расходов, таких как путешествия, выплата арендной платы за членов семьи, ремонт и оплата персонального юриста по недвижимости на Виргинских островах.

Паглиси признал вину и согласился с требованием возместить средства. Адвокат мужчины Энтони Рикман (Anthony Rickman) заявил, что его подзащитный сотрудничал со следствием и предпринял шаги к выплате компенсации Университету Южной Флориды.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания церковного казначея обвинили в том, что он украл более 150 тысяч долларов (11 миллионов рублей) и потратил их на порно. Церковнослужители заподозрили неладное, когда обнаружили ряд неоплаченных счетов.