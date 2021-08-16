В центре Лондона нашли квартиру без туалета

В элитном районе Лондона Нотинг-Хилле сдается в аренду квартира, в которой отсутствует туалет. Объявление про необычную однокомнатную студию обнаружил таблоид The Sun.
Проживание в квартире на Кланрикард-Гарденс (Clanricarde Gardens) обойдется в 800 фунтов стерлингов в месяц (81,2 тысячи рублей) при средней стоимости аренды в этом районе в 2084 фунта (211,6 тысячи рублей). В описании к жилплощади говорится, что она просторная, хотя просмотр фото говорит об обратном. Среди преимуществ: деревянный пол, хорошо оборудованная кухня, сосновая мебель, удобные стулья и обеденный стол, но ни слова о туалете. Интересно, что в студии нашлось место для душа. В квартире нет кровати — только матрас, расположенный на втором уровне. После пробуждения будущим жильцам советуют аккуратно спускаться по лестнице, чтобы не упасть.
Несмотря на очевидные проблемы квартиры, она не останется без внимания съемщиков. Жилье находится недалеко от крупных станций метро: «Ноттинг-Хилл Гейт» (Notting Hill Gate), «Бейсуотер» (Bayswater) и «Квинсвей» (Queensway). Рядом расположены туристические достопримечательности: Гайд-парк и Кенсингтонские сады.
В начале августа на западе Лондона обнаружили квартиру, попасть в которую можно только через окно с приставленной лестницей. Проживание в студии оценили в 750 фунтов стерлингов (76,2 тысячи рублей) в месяц. В интернете предложение о съеме недвижимости «нелепым» и дорогим.