В центре Лондона нашли квартиру без туалета

В элитном районе Лондона Нотинг-Хилле сдается в аренду квартира, в которой отсутствует туалет. Объявление про необычную однокомнатную студию обнаружил таблоид The Sun.

Проживание в квартире на Кланрикард-Гарденс (Clanricarde Gardens) обойдется в 800 фунтов стерлингов в месяц (81,2 тысячи рублей) при средней стоимости аренды в этом районе в 2084 фунта (211,6 тысячи рублей). В описании к жилплощади говорится, что она просторная, хотя просмотр фото говорит об обратном. Среди преимуществ: деревянный пол, хорошо оборудованная кухня, сосновая мебель, удобные стулья и обеденный стол, но ни слова о туалете. Интересно, что в студии нашлось место для душа. В квартире нет кровати — только матрас, расположенный на втором уровне. После пробуждения будущим жильцам советуют аккуратно спускаться по лестнице, чтобы не упасть.

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Несмотря на очевидные проблемы квартиры, она не останется без внимания съемщиков. Жилье находится недалеко от крупных станций метро: «Ноттинг-Хилл Гейт» (Notting Hill Gate), «Бейсуотер» (Bayswater) и «Квинсвей» (Queensway). Рядом расположены туристические достопримечательности: Гайд-парк и Кенсингтонские сады.

В начале августа на западе Лондона обнаружили квартиру, попасть в которую можно только через окно с приставленной лестницей. Проживание в студии оценили в 750 фунтов стерлингов (76,2 тысячи рублей) в месяц. В интернете предложение о съеме недвижимости «нелепым» и дорогим.