Грузинский паралимпиец избил охранника гостиницы в Токио

Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул японца и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Ранее десятикратный чемпиона мира в беге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Вдовин рассказал, что российская сборная ощущала поддержку от государства на протяжении всей подготовки к Паралимпийским играм в Токио.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Они, как и Олимпийские игры, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Российскую делегацию представят 242 спортсмена, которые будут соревноваться в 19 видах спорта.

