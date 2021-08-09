Чемпион мира рассказал о поддержке государством российских паралимпийцев

Десятикратный чемпиона мира в беге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Вдовин рассказал, что российская сборная ощущала поддержку от государства на протяжении всей подготовки к Паралимпийским играм в Токио. Его слова, произнесенные в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами, цитирует ТАСС.

«Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас. Мы знаем, что случилось в 2016-м, когда нас отстранили от Игр. Я жду старта девять лет, должен был выступать в 2016 году. На всем этом пути подготовки мы ощущали поддержку государства», — рассказал Вдовин.

Кроме того, пятикратный чемпион мира по плаванию среди лиц с ПОДА Роман Жданов, отвечая на вопрос Путина, рассказал об условиях, созданных на базах для подготовки российских паралимпийцев. Он отметил, что команды по плаванию и настольному теннису сейчас находятся на сборах в Южно-Сахалинске. Он также поблагодарил за условия «на высшем уровне», созданные при подготовке спортсменов.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них — спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Игр.