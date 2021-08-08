На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»

На Международной космической станции (МКС) прошли первые в истории «космические Олимпийские игры», рассказал французский астронавт Тома Песке в своем Twitter.

Песке сообщил, что в программу первой «космической Олимпиады» включили четыре дисциплины. Всего в состязании участвовали две команды из семи спортсменов.

В «вольной программе без пола» золото взял россиянин Петр Дубров, выполнивший упражнения без прикосновений к какой-либо поверхности станции.

Avec Aki on a pris un peu d’avance sur la #ClosingCeremony en attendant le vrai passage de relais #Tokyo2020 -> #Paris2024 sur 🌏 dans quelques heures

🇯🇵🤜🤛🇫🇷

With the @Tokyo2020 @Olympics ending today and the next #Olympics to be @Paris2024, @Aki_Hoshide and I held a ceremony pic.twitter.com/7dpYBr4Xwu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 8, 2021

Кроме того, астронавты провели соревнования по гандболу без рук. Согласно правилам такой игры, атлеты должны были забить шарик в ворота исключительно с помощью дыхания.

На первых космических Играх также состоялись соревнования по синхронному плаванию и стрельбе из резинки в невесомости.

8 августа глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми. Сборная России завоевала 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В результате она заняла пятое место в общекомандном зачете, что стало худшим результатом для сборной с 1912 года. Первенство в медальном зачете завоевала сборная США.