Мужчина купил подержанный холодильник и нашел в нем 95 тысяч долларов

Житель Южной Кореи обнаружил 95 тысяч долларов в подержанном холодильнике. Об этом сообщает портал Mothership.

Мужчина купил холодильник через интернет-магазин. Когда он решил помыть приобретенную технику, то обнаружил внутри 2200 купюр на сумму 110 миллионов вон (около 95 тысяч долларов США). После этого кореец срочно обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование. Правоохранительные органы пытаются установить прошлого владельца холодильника.

Согласно законам страны, если в течение шести месяцев предыдущий владелец не объявится, то нашедший может забрать находку себе. При этом ему необходимо будет заплатить налог в размере 22 процентов от стоимости найденных денег. В противном случае он должен вернуть 95 тысяч долларов. При этом отмечается, что нашедшему все равно выплатят от 5 до 20 процентов от суммы в качестве компенсации.

Ранее мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам.