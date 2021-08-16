Малафеев объяснил невызов Дзюбы в сборную России

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о непопадании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на сентябрьские матчи. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Малафеев объяснил невызов Дзюбы тем, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет строить более скоростную команду. «Отталкиваясь от вызванных игроков нападения, я предполагаю, что Карпин будет строить более комбинационный футбол. При таких вариантах игроки типа Дзюбы могут не вписываться в планы тренера. Но все в руках Дзюбы», — посчитал он.

Ранее 16 августа стало известно, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Карпин объяснил решение тем, что форвард находится не в лучшей форме. Россиянам предстоят встречи против Хорватии (1 сентября) и Кипра (4 сентября).

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на рабочие.