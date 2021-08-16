Названа цена легендарного Nokia 6310

В России начали принимать предзаказ на покупку телефона Nokia 6310. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель представлена в двух цветовых вариантах — черном и зеленом. Стоимость устройства на этапе сбора заявок на покупку составляет 3990 рублей. После выхода телефона в широкую продажу цена увеличится до 4490 рублей. Приобрести гаджет можно на сайте компании или у партнеров бренда.

Nokia 6310 является обновленной версией легендарного одноименного телефона финской компании, представленного в марте 2001 года. Названный аппарат имеет корпус из пластика, кнопочную клавиатуру, 2,8-дюймовый цветной TFT-экран. Гаджет базируется на бюджетном процессоре Unisoc 6531F, имеет восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти.

Телефон также получил VGA-камеру с LED-вспышкой, съемную батарею емкостью 1150 миллиампер-часов, поддержку работы в сетях 2G, FM-радио, набор игр. В Европе представленный в конце июля Nokia 6310 оценили в 40 евро.

В начале августа в России начались продажи смартфона Nokia XR20 с защищенным корпусом. Аппарат с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценили в 44 990 рублей.