Отмененный телефон Nokia показали на видео

Nokia планировала выпустить кнопочный телефон на базе Android. Об этом сообщается в опубликованном на YouTube-канале блогера Calyx Hikari видео.

Энтузиаст показал кнопочный телефон под названием Nokia 400. Аппарат имеет пластиковый корпус, физическую клавиатуру, съемную заднюю панель, одинарную камеру. Отличительно особенностью устройства является поддержка операционной системы Android и наличие специально оптимизированной под данной форм-фактор оболочки.

Отмененный девайс работает под управлением ОС Android 8.1.0 Oreo с патчами безопасности от августа 2019 года. Nokia 400 имеет оптимизированный под три функциональные клавиши интерфейс с кнопками управления «Назад», «Выбор» и «Опции». Телефон поддерживает голосового помощника Google Assistant, популярные приложения — сервисы Google, WhatsApp, YouTube и другие.

Также Nokia 400 получил цветной экран, одинарную камеру, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, порт microUSB, Bluetooth и Wi-Fi, съемный аккумулятор, лоток для сим-карты и слот для карт microSD. Причины отмены девайса не раскрываются.

В конце июля в России появился Nokia 6310, который является перевыпущенной версией легендарного кнопочного телефона, представленного в 2001 году. Аппарат оценили в 4490 рублей.