Зафиксирован свет погибших из-за черных дыр звезд

Российский космический телескоп «Спектр-РГ» зафиксировал рентгеновский свет от 13 новых событий приливного разрушения (TDE), когда звезда разрывается на части гравитационным полем черной дыры. При этом черная дыра производит излучение, которое испускается из внутренней области аккреции вещества от погибшей звезды. Об открытиях сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arxiv.org.

TDE были обнаружены из числа рентгеновских транзиентов (меняющих яркость рентгеновских источников), идентифицированных космическим телескопом eROSITA во время сканирования неба в период с 10 июня по 14 декабря 2020 года. Выявленные TDE имеют свойства, аналогичные свойствам TDE, обнаруженным в предыдущих исследованиях. Особый интерес представляет событие, обозначенное как SRGE J144738.4+671821, которое, в отличие от остальных, продолжало испускать излучение после своего открытия еще как минимум шесть месяцев.

Самый удаленный TDE, который известен как SRGE J163831.7+534020, имеет красное смещение примерно 0,581, что соответствует радиальному расстоянию (учитывает ускоренное расширение Вселенной) почти семь миллиардов световых лет.

Четыре из 13 TDE продемонстрировали повышение яркости, совпадающее с рентгеновской вспышкой или предшествующее ей. Остальные девять событий не демонстрируют никаких признаков оптической активности, связанной со звездным приливным разрушением.

По словам ученых, обзор неба «Спектром» будет продолжаться до конца 2023 года. Исследователи планируют снизить порог обнаружения событий примерно в два раза, что должно помочь найти около 700 событий к концу 4-летнего обзора.