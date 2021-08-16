Неизвестный открыл стрельбу у спорт-бара в Техасе

Оживленный спор между посетителями одного из баров американского города Сан-Антонио (штат Техас) завершился стрельбой. На месте происшествия есть погибшие, пишет Fox News со ссылкой на местную полицию.

Неизвестный открыл стрельбу примерно в 3:30 по местному времени (11:30 мск). Все началось с драки в самом заведении, вскоре спорившие ушли на парковку неподалеку: тогда один из них залез в свою машину и достал пистолет. Стрельба закончилась гибелью двух человек, еще трое были серьезно ранены и находятся в критическом состоянии.

Преступник пока на свободе.

14 августа подросток открыл стрельбу в школе города Альбукерке, штат Нью-Мехико. Инцидент произошел около 12:45 по местному времени в школьном дворе во время обеденного перерыва. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.