Признанная нежелательной бельгийская НПО призвала Россию изменить решение

Бельгийская правозащитная организация International Partnership for Human Rights («Международное партнерство за права человека», IPHR), которую российская Генпрокуратура признала нежелательной, прекратила свою деятельность на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор НПО Брижит Дюфур (Brigitte Dufour).

Представители организации назвали решение Генпрокуратуры «несправедливым и необоснованным» и заявили, что изучают способы его оспорить. Они подчеркнули, что деятельность IPHR никогда не представляла угрозы для российской стороны.

Члены НПО обвинили Москву в нарушении своих международных обязательств в отношении свободы ассоциаций и соблюдения других фундаментальных прав человека. «Мы призываем российские власти отменить свое решение и позволить IPHR продолжить свою работу по защите прав уязвимых людей в России на благо страны и ее граждан», — говорится в заявлении организации.

13 августа Генеральная прокуратура России приняла решение о признании IPHR нежелательной организацией. Поводом для такого шага послужило то, что деятельность организации представляет угрозу основам конституции России. Позднее в Госдуме разъяснили, что IPHR занималась обучением за рубежом активистов, выступающих за введение Западом санкций против Москвы.