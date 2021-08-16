Названы российские города-лидеры по скорости продажи квартир

Названы российские города с самыми быстрыми продажами вторичного жилья. Быстрее всего покупатель квартиры находится в Краснодаре, сообщает РБК со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС и портала поиска недвижимости «ДомКлик».

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Самыми скоростными оказались сделки с квартирами в Краснодаре — на поиск новых собственников для недвижимости уходит две недели. Москва также оказалась в пятерке лидеров по быстрым продажам вторичной недвижимости — в среднем на это необходим 21 день, а следом идет Санкт-Петербург — 22 дня. На третьем и четвертом местах в рейтинге — Омск (19 дней) и Новосибирск (22 дня) соответственно.

Поиск покупателей квартир отнимает больше всего времени у жителей Волгограда, Махачкалы и Владивостока. До оформления сделки с недвижимостью там проходит около 35-36 дней, уточняют аналитики. Выводы сделаны на основе анализа рынка из 1,5 миллиона предложений вторичного жилья в 2ГИС по 27 городам России. При составлении рейтинга специалисты учли «время жизни» объявления от публикации до снятия его после продажи объекта.

Эксперты добавили, что подавляющая часть квартир, которые выставляют на продажу в российских городах, двухкомнатные, их средняя площадь — 51,8 квадратных метра, но в Москве и Санкт-Петербурге несколько больше — 54 и 56,8 квадратных метра соответственно. Лидером по размерам типичной продаваемой двухкомнатной квартиры стала Махачкала с 74 квадратными метрами. В Краснодаре средняя площадь «двушки» на вторичном рынке составляет около 53 квадратных метров. Самые маленькие двухкомнатные квартиры во «вторичке» зафиксированы в Томске, Омске, Нижнем Новгороде (47-49 «квадратов»).

В начале августа эксперты консалтинговой группы SRG перечислили города, в которых быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры. Рейтинг по скорости роста цен на недвижимость в России возглавил Сочи, где за последнюю пятилетку стоимость квартир увеличилась на рекордные 122,09 процента.