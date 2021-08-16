США увеличили военный контингент в Афганистане до шести тысяч человек

Американские власти решили направить дополнительную тысячу военнослужащих в Афганистан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Отмечается, что военный контингент армии США на афганской территории на данный момент увеличили до шести тысяч человек. По информации агентства, эвакуация американских граждан из страны продолжится.

15 августа американские военные завершили эвакуацию дипмиссии США, на здании посольства спустили американский флаг. Незадолго до этого около американского посольства и президентского дворца в Кабуле прогремели взрывы.

